В Волгограде 1 апреля стартует месячник по благоустройству. В рамках месячника в городе предстоит собрать опавшую листву и сухостой, окопать и побелить деревья, отремонтировать скамейки, вымыть и покрасить турникетные ограждения. Все работы по весеннему благоустройству должны быть завершены до 30 апреля.

​Основные работы в парках, скверах, пешеходных зонах областного центра будут выполнять муниципальные специализированные учреждения, а вот за порядок во дворах многоквартирных домов отвечают управляющие организации. Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники муниципальных предприятий, администраций города и районов. В уборке закрепленных территорий планируют принять участие коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, учреждений, высших и средних учебных заведений. ТОСы и уличные комитеты также примут участие в наведении порядка на своих территориях – в частном секторе.

Кроме того, в течение месячника будут организованы общегородские дни чистоты и благоустройства, в рамках которых к уборке городских территорий могут подключиться все неравнодушные волгоградцы — массовые субботники пройдут 13 и 20 апреля.

Также в рамках месячника на территории города будут высажены порядка 2 тысяч деревьев и кустарников. Одновременно специалисты продолжат озеленять парки и скверы, благоустроенные в прошлые годы. Помимо посадочных работ, сотрудники коммунальных служб приведут в порядок малые архитектурные формы – отремонтируют испорченные вандалами лавочки и урны, а также установят новые — в местах отдыха и зеленых зонах появятся свыше 100 лавочек. Сотрудники коммунальных служб отремонтируют и покрасят более 8 км турникетов, отремонтируют скамейки и урны, покрасят цоколи зданий.

Плановые работы по уборке волгоградских дорог, приведению в порядок городских территорий пройдут в комплексе с масштабными работами по благоустройству и дорожной реконструкции. В текущем году в Волгограде будут капитально восстановлены 39 улиц во всех районах общей площадью порядка 500 тысяч квадратных метров, обновление ждет парки и скверы в Советском, Ворошиловском, Красноармейском и Центральном районах.