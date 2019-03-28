Узнать об истории почты России, которая насчитывает более тысячи лет, а также познакомиться с военной корреспонденцией жители и гости города смогут на выставке под названием «Война на конвертах». Выставка была подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества и откроется 29 марта в Мемориально-историческом музее.

Русская почта является одной из старейших в Европе. Наибольшее развитие почтовая связь получила в период правления Петра Великого, тогда же была создана военно-полевая почта. Фронтовые письма – это документы большой нравственной силы, которые никого не оставляют равнодушным. Они пробуждают интерес к истории своего рода, к семейным архивам, а значит, и к истории Отечества. Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной. Но остается память — в сохранившихся открытках, бланках воинских писем и почтовых марках военных лет.

На выставке демонстрируются материалы об истории почтового дела в нашей стране в целом и в частности — о почтовой связи в годы Великой Отечественной войны. Показаны работа тыловой и армейской почты, виды почтовых отправлений военного времени.

В экспозиции можно будет увидеть предметы, документы и фотографии из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».