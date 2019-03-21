В Волгограде состоялся очередной семинар для представителей малого и среднего бизнеса. В нем приняли участие более 100 представителей малого и среднего бизнеса, профильных комитетов администрации региона и представителей крупнейших компаний, работающих на территории Волгоградской области, в том числе ООО «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

– Главная цель таких семинаров – объяснить субъектам малого и среднего предпринимательства, что наша компания максимально прозрачна в части проводимых закупочных процедур и что принять участие в торгах очень просто, — рассказал руководитель управления закупок и логистики ООО «Концессии водоснабжения» Артем Вальтух. — В нашей компании существует целый перечень работ, товаров и услуг, которые мы закупаем у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вся информация, необходимая для участия торгах, размещена на сайте компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в разделе «Партнерам», а информация о проводимых торгах размещается на сайте госзакупок. Для того, чтобы принять участие в торгах, нужно изучить документацию и правильно составить заявку.

Добавим, что по итогам первого квартала 2019 года «Концессии водоснабжения» закупили у субъектов малого и среднего предпринимательства товаров и услуг более чем на десять миллионов рублей.