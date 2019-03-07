В преддверии Международного женского дня на улице Советской начала свою работу цветочная ярмарка, которую организовал МУП «Центральный рынок». Аккуратные торговые ряды с цветами разместились на привычной для горожан территории рядом со входом в Центральный рынок. Волгоградцы смогут найти здесь широкий ассортимент весенних цветов, в числе самых популярных – тюльпаны, мимозы и розы. Продолжится торговля до 8 марта включительно. График работы – с 10:00 до 19:00.

​Весенняя ярмарка организована на благоустроенной площадке возле корпусов Центрального рынка. Для эстетичности и комфорта покупателей муниципальное предприятие установило торговые ряды, выполненные в едином стилевом и цветовом решении. Торгующие помогут покупателям выбрать подходящий букет или даже собрать оригинальную цветочную композицию. В преддверии праздника и в день 8 марта на торговой площадке работают порядка 30 предпринимателей.

На ярмарке помимо популярных сортов для покупателей представлены и сезонные новинки. Привезены цветы из Волгоградской, Ростовской областей, в наличии и выращенные в теплицах Краснодарского края.