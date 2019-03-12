Краеведческий музей приглашает на очередной областной постоянно действующий научно-практический семинар «Теория и практика музейного дела», который будет проходить 14 и 15 марта. Темой семинара станет «Подведение итогов работы муниципальных музеев за 2018 год. Направления и перспективы развития музейной сети региона на 2019 год».

Как сообщают в пресс-службе краеведческого музея, в семинаре примут участие директора и научные сотрудники около тридцати государственных и муниципальных музеев Волгограда и области. Они поделятся новыми программами, инновационными формами работы с посетителями, представят проекты новых экскурсий и квестов. К участию в семинаре приглашаются руководители и представители туристических фирм, занимающиеся реализацией регионального продукта, а также все заинтересованные лица и все желающие. Ожидается много интересных докладов по музейной тематике. Начало пленарного заседания в 11:00.