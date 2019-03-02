Всего несколько часов потребовалось бригадам «Концессий водоснабжения» для врезки в сеть двух новых водоводов, по которым снабжаются питьевой водой десять многоквартирных домов Ворошиловского района Волгограда.

В рамках технического задания специалистам предстояло заменить ветхие, проложенные более 20 лет назад водоводы диаметром 160 и 110 миллиметров, по которым снабжались водой несколько пятиэтажек по улице Елисеева, а также несколько девятиэтажек по улицам Буханцева и Кузнецкой. Работать мастерам пришлось в не совсем благоприятных условиях — с началом работ в Волгограде пошел снег с дождем.

Тем не менее, непогода не стала причиной для задержки. Бригады, работавшие на замене водоводов (к слову, общая протяженность замененных участков составила без малого 400 метров, а работы планировалось закончить в час ночи субботы), дали воду в первые пять домов спустя всего шесть часов после начала работ, а к вечеру пятницы воду получили все потребители.

Добавим, что работы по обновлению сетей проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило на четверть снизить аварийность и более, чем на 35%, снизить потери воды в сети.

При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.