Компания начала применять в котельных и центральных тепловых пунктах города новые установки химической промывки теплообменников. Благодаря этим установкам обеспечивается надежность и долговечность работы оборудования, с помощью которого приготовляется горячая вода для потребителей.

«Концессии теплоснабжения» заинтересованы в оказании жителям областного центра качественных коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения. Для этого компания проводит масштабную модернизацию источников тепла. Помимо реконструкции инженерных коммуникаций, котельных и центральных тепловых пунктов, «Концессии…» внедряют на объектах современное оборудование. К такому оборудованию относятся и новые мобильные установки химической промывки теплообменников.

Теплообменник – это нагревательное устройство, использующееся в котельных и ЦТП для приготовления горячей воды, которая затем подается в жилые дома и социальные объекты. Со временем теплообменники загрязняются накипью, что может привести к нарушению качества и перебоям подачи коммунального ресурса.

Чтобы обеспечить продолжительную, а главное — стабильную работу теплообменных устройств, и нужны установки химической промывки. С их помощью в теплообменники вводится очищающий раствор, который вымывает все загрязняющие вещества. Те установки, которые в 2019 году впервые в тепловых сетях начали применять «Концессии теплоснабжения», изготовлены из ударопрочных материалов, отличаются простотой в использовании, а благодаря мобильности легко транспортируются, что делает их удобными в эксплуатации на разных объектах. Всего компания приобрела 5 установок химической промывки – по одной в каждый энергорайон тепловых сетей города. В состав одной такой установки входят: бак для очищающего раствора, насос и присоединительные шланги.

Химическая промывка теплообменников с помощью нового оборудования позволяет свести к минимуму нештатные ситуации на источниках тепла и тем самым обеспечить надежное функционирование всей системы теплоснабжения Волгограда.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.