«Почему нельзя все люки заменить на пластиковые? Ведь такие люки не представляют острого интереса для воров?» Такие вопросы регулярно задают ООО «Концессии водоснабжения» — организатору акции «Закрой люк – спаси ребенка».

Действительно, концессии все чаще устанавливают на колодцы пластиковые люки. Но, к сожалению, ставить их можно далеко не везде.

Пластиковый люк легче, чем чугунный. При этом вес человека, даже очень тяжелого, прочная пластиковая крышка, выполненная в соответствии с ГОСТами, легко выдерживает. Она даже может выдержать вес человека на велосипеде. Но вот веса автомобиля, увы, уже не выдержит. Поэтому область применения пластиковых люков очень ограничена. Их рекомендовано устанавливать на пешеходных тротуарах и велодорожках, газонах и клумбах, там, где нет больших динамических нагрузок. А вот на дорогах пластиковая крышка выйдет из строя в считанные часы – она не рассчитана на такие нагрузки. Именно поэтому на дорогах устанавливаются чугунные люки, способные выдержать массу тяжелого грузовика.

Там, где грузовики появляются редко, устанавливаются люки железобетонные. Партию таких изделий «Концессии водоснабжения» закупили в прошлом году для пробных испытаний. У них есть один эксплуатационный недостаток, который, впрочем, в итоге оборачивается их достоинством – крышки из бетона очень тяжелые.

– Устанавливать такие люки приходится при помощи краново-манипуляторной установки, — прокомментировал главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Станислав Шульгин. — Железобетонный люк не представляет коммерческого интереса для преступников, так как не содержит металлических элементов, да и украсть его без сложной техники невозможно. Опыт использования таких изделий оказался положительным, и компания намерена активно эксплуатировать железобетонные люки.

Интересные цифры

За 2018 год в компанию поступили 2080 заявок об открытых люках. В первый месяц акции, за 2 недели февраля 2018 года, в «Концессии водоснабжения» поступили 196 обращений. За 2 первых месяца 2019 года были зарегистрированы всего 192 обращения.

Серьезные выводы пока делать рано, возможно, это лишь следствие сезонности. Тем не менее, просматривается обнадеживающая тенденция к снижению количества заявок от жителей, а следовательно, и к уменьшению открытых люков в Волгограде.