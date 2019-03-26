С 1 апреля в Волгоградской области начинается поливной сезон. И с этого же времени для жителей индивидуальных жилых домов начинается начисление платы за потребленную холодную воду исходя из норматива. В его основе лежит разница между общей площадью земельного участка и площадью построек на ней.

Чтобы сократить расходы на полив, все больше горожан, живущих в частных домах, ставят приборы учета воды. За три года работы «Концессий водоснабжения» количество приборов учета, установленных в индивидуальных жилых домах, выросло более чем в два раза – с 17033 приборов учета на 1 января 2016 года до 37536 счетчиков на конец марта.

Зачем нужно ставить счетчик? Чтобы экономить.

Прибор учета позволяет перейти от платы за воду по нормативу с учетом поливной площади на оплату лишь фактически потребленного ресурса. Как показывает практика, платить по счету значительно выгоднее, чем по нормативу.

Установка счетчика на холодную воду состоит из нескольких простых шагов:

Покупка счетчика с пропускным отверстием не более 20 мм.

Установка прибора учета на точке подключения к центральным сетям водоснабжения – самостоятельно или с помощью привлеченных специалистов.

Оформление пакета документов и ввод прибора учета в эксплуатацию.

Отметим, что в 2019 году подать заявление на опломбировку счетчика можно не только в офисе «Концессий водоснабжения», но и в районных отделах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», адреса которых указаны на оборотной стороне платежного документа, на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК, а также можно оставить заявку на сайте ООО «Концессии водоснабжения» investvoda.ru.

Заявление на опломбировку прибора учета, а также полный перечень необходимых документов размещены в открытом доступе на сайте «Концессий водоснабжения», в разделе «Потребителям/Физическим лицам/Ввод в эксплуатацию приборов учета и замер площади полива участка.

Задать вопросы или получить консультацию можно в круглосуточном Контакт-центре ООО «Концессии водоснабжения» (т. 99-67-96) или в справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК (т. 74-26-26).