Ваши дети любят фотографировать и у них неплохо это получается? Тогда предложите им принять участие в областном конкурсе «Вестники весны», который проводят сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий». Привлечение школьников к изучению и охране редких видов растений — главная цель мероприятия.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций, воспитанники организаций дополнительного образования детей Волгоградской области и экологических объединений в возрасте от 11 до 17 лет. На конкурс принимаются не публиковавшиеся ранее черно-белые или цветные фотографии первоцветов, в том числе занесенных в Красную Книгу и произрастающих на территории Волгоградской области.

Любые вопросы, касающиеся условий проведения конкурса и технических требований к работе участника, можно направить по адресу электронной почты: [email protected] или по телефону 8844(64) 4-40-10