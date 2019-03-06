В Волгограде начался прием заявок на участие во II открытом всероссийском детско-юношеском смотре-конкурсе ансамблей «Концертино», который будет проходить 26-27 апреля в Волгоградском институте искусств и культуры. Подать заявку можно до 15 апреля.

Для участия в конкурсе «Концертино» приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ г. Волгограда, Волгоградской области и смежных регионов. Участниками могут стать академические вокалисты и исполнители на инструментах симфонического оркестра следующих групп: струнная смычковая (скрипка, альт, виолончель, контрабас) и арфа; деревянная духовая (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон); медная духовая (валторна, труба, тромбон, туба); ударная; фортепиано. Конкурс будет проходить в пяти возрастных группах.

Участникам конкурса в срок до 15 апреля 2019 года необходимо направить пакет документов в Волгоградский детский симфонический оркестр Волгоградской областной детской филармонии на электронный адрес [email protected]. Справочную информацию можно получить у руководителя оркестра по телефону 8-937-739-25-03 (Литвинова Екатерина Александровна) и на сайте http://vdso.info.

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март, 2019

18мар10:00РекомендуемВыставка «ТЕАтр-THEart»10:00 Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова @ просп. Ленина, 21, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400078Рубрика:Досуг

13мар19:00РекомендуемШоу "Импровизация"19:00 Центральный концертный зал @ ул. Hабережная 62-й Армии, 6, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400098Рубрика:Досуг

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