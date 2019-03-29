По всему городу начались работы по подготовке фонтанов к новому сезону. Как сообщают в городской администрации, профилактические и пусконаладочные работы будут проведены на всех существующих 20 объектах, несколько фонтанов ждет дополнительное усовершенствование оборудования.

Так, пешеходный фонтан у центра культуры «Авангард» будет оборудован новой системой, которая позволит с большей четкостью создавать красивые водные эффекты. Чаша фонтана будет почищена после зимы, также тут установят новые насосы и таймер. Выполнять все мероприятия будет победитель открытого аукциона, итоги которого планируется подвести 11 апреля.

За время работ все фонтаны будут почищены, а перед тем как их запустить будут проведены тестовые испытания – специалисты отрегулируют высоту струй, наладят работу оборудования и освещения, проверят состояние инженерных систем, а также благоустроят прилегающие территории.

Напомним, что сезон работы фонтанов традиционно стартует в Волгограде в преддверии лета.