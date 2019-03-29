По всему городу начались работы по подготовке фонтанов к новому сезону. Как сообщают в городской администрации, профилактические и пусконаладочные работы будут проведены на всех существующих 20 объектах, несколько фонтанов ждет дополнительное усовершенствование оборудования.

Так, пешеходный фонтан у центра культуры «Авангард» будет оборудован новой системой, которая позволит с большей четкостью создавать красивые водные эффекты. Чаша фонтана будет почищена после зимы, также тут установят новые насосы и таймер. Выполнять все мероприятия будет победитель открытого аукциона, итоги которого планируется подвести 11 апреля.

За время работ все фонтаны будут почищены, а перед тем как их запустить будут проведены тестовые испытания – специалисты отрегулируют высоту струй, наладят работу оборудования и освещения, проверят состояние инженерных систем, а также благоустроят прилегающие территории.

Напомним, что сезон работы фонтанов традиционно стартует в Волгограде в преддверии лета.

:-P

март, 2019

29мар21:00РекомендуемКонцерт группы Cheese People21:00 МИЛЯ restaurant/bar/poolРубрика:Живая Музыка

29мар19:30РекомендуемКонцерт группы "Кот Гавайский"19:30 Dрузья barРубрика:Живая Музыка

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Фонтаны подготавливают к работе
  2. Плановые отключения горячей воды. График на апрель
  3. В городе функционируют 8 фонтанов