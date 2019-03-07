6 марта в бизнес-пространстве «Лофт-1890» состоялась конференция, посвященная социальному предпринимательству. Директор фонда поддержки социальных инициатив “Навстречу переменам” Евгения Телицына и директор волгоградского филиала Tele2 Вадим Скрипник поделились многолетним опытом партнерства. В формате открытой беседы Евгения Телицына рассказала предпринимателям о Всероссийском конкурсе социальных инициатив, в котором проекты-победители получат грантовую поддержку.

Многие знакомы с острыми проблемами, влияющими на качество жизни российских детей. Фонд «Навстречу переменам» готов помочь тем, кто знает, как сделать детство лучше. С 15 марта по 15 июня будет осуществляться прием заявок на участие в конкурсе на получение гранта. Финансовую поддержку до 1,2 млн. рублей получат наиболее социально значимые проекты.

Для участия в конкурсе необходимо продемонстрировать проект с четко сформулированной целью и шагами её воплощения. В заявке оценивается не только выявленная проблема и пути её решения, но и потенциал лидера проекта. Фонд ищет социальных предпринимателей, предлагающих эффективное решение, которое приведет к качественным изменениям культуры детства в России.

В конкурсе есть три номинации: «Локальный проект», «Диджитал» и «Инновационность». Номинация «Локальный проект» рассчитана на небольшие населенные пункты (до 150 тыс. человек). Номинация «Диджитал» включает в себя проекты, где основной упор делается на интернет-технологии (например сайт, приложение, блог или другой ресурс). «Инновационность» — номинация для проектов нацеленных на решение социальных проблем в городах или населенных пунктах, где проживают более 150 тыс. человек. В каждой номинации будут выбраны минимум по два победителя.

С 16 июня начнется проверка и оценка проектов участников. Если проект будет соответствовать критериям конкурса, то его лидер будет участвовать в онлайн-интервью. Прошедшие этот этап заявители будут приглашены на очную встречу с сотрудниками фонда. Очные встречи будут проходить с 16 августа по 1 ноября. Финал конкурса состоится 21 ноября. Жюри, в составе которого будут топ-менеджеры компаний-партнеров фонда, определит победителей.

В 2018 году на участие в конкурсе на получения гранта были поданы около 300 заявок, волонтерами Tele2 были отобраны 126 наиболее актуальных проектов. На этапе онлайн-интервью и очных встреч сотрудники фонда отобрали 51 работу, из которых в финале выбрали 10 лучших проектов из разных уголков России. Одним из них стал проект “В Тишине”, авторами которого является молодая пара из Тулы — Елена и Павел Максимовы. Они разработали онлайн-систему обучения для слабослышащих детей. С помощью языка жестов на видеоролике объясняются правила решения математических задач. Фонд “Навстречу переменам” предоставит проекту грантовую поддержку, Максимовы планируют расширять проект, распространяя его на другие школьные предметы. Для каждого из 10 победителей фонд предоставит финансирование в течении года в сумме полученного гранта, а также информационно-консультативную поддержку в форме образовательной программы “Инкубатор”.