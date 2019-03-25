АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявило консолидированные финансовые результаты 2018 года. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 39 739 млн руб. Выручка B2C выросла на 16% — до 26 326 млн руб., выручка B2B увеличилась на 21% и составила 13 413 млн руб. Число активных абонентов B2C увеличилось на 10,4% до 7002 тыс. абонентов.

Продуктовые инициативы

В 2018 году «Дом.ru» запустил мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX», которое можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке, или через приложение для Smart TV для телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года, с мобильных устройств или с сайта movix.ru. От привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство его просмотра на любом устройстве — от обычного телевизора до смартфона, единый интерфейс и большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России.

Летом оператор запустил новую линейку высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия.

«Дом.ru» начал внедрять «Умные домофоны». Устройства снабжены камерой видеонаблюдения и обеспечивают ряд дополнительных возможностей. Так, подключив мобильное приложение «Умный Дом.ru», жители имеют возможность: принимать звонки с домофона на смартфон, удаленно открывать дверь в свой подъезд или во двор, видеть изображение с камеры домофона в режиме реального времени. Проект уже запущен в 25 городах.

Компания увеличила монтированную емкость своей сети на 465 тысяч квартир. Дополнительная техническая возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ и домашний телефон появилась у жителей 33 городов. Самые масштабные проекты реализованы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Екатеринбурге и Чебоксарах. Также компания начала вести строительство сети и в частном секторе, используя технологию GPON. Благодаря чему абоненты в Брянске, Иркутске, Рязани, Ростове-на-Дону и Саратове получили комплекс услуг: высокоскоростной интернет, цифровое ТВ, стационарный телефон, а также возможность организации Wi-Fi-сети и IP-видеонаблюдения в доме.

«Дом.ru» реализовал масштабный технический проект для повышения качества работы и бесперебойности собственной сети. Компания провела работы в 15 тысячах домов во всех городах присутствия. Адресная программа проекта и виды работ были определены на основании данных системы проактивного сервиса (СПАС), запущенной в начале 2018 года. СПАС позволяет в онлайн-режиме находить клиентов, которые испытывают трудности с предоставлением услуг из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире, и решать их ещё до того, как абонент самостоятельно обратится в компанию.

Запуск новых продуктов для бизнес-клиентов

«Дом.ru Бизнес» запустил продажи через amoCRM. Интеграция CRM с ОАТС позволяет получить клиенту комплексный продукт уровня Unified Communications.

Компания обеспечила появление IP-телевидения «Бизнес TV». Запуск IPTV стал очередным этапом расширения линейки услуг оператора.

«Дом.ru Бизнес» представил услугу «Видеоконтроль» – новое облачное решение видеонаблюдения с функциями аналитики (изображений, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов, счетчик посетителей, тепловая карта, контроль активности персонала). В основе российский программно-аппаратный комплекс.