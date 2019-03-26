Теперь на «Экскурсионном вагоне» волгоградцы и гости города могут, с помощью единого билета, доехать до музея-заповедника «Старая Сарепта» и вернуться обратно быстрым и безопасным транспортом. Ближайшая возможность с комфортом посетить уникальный памятник архитектуры предоставится уже в эту субботу, 30 марта.

От станции пригородного вокзала «Волгоград 1» электропоезд, который доставит участников в музей-заповедник «Старая Сарепта», отправится 30 марта в 8:57. Во время поездки участникам будет предложено принять участие в квест-игре, а по прибытии в «Старую Сарепту» принять участие в обзорной экскурсии. В комплексе музея-заповедника находится единственный в России Музей Горчицы, посетив который можно будет узнать историю появления этой популярной приправы. Именно в Сарепте началось производство горчицы — в ходе экскурсии будет возможность научиться добывать горчичное масло с помощью пресса образца XIX века.

В лютеранской кирхе XVIII века гости познакомятся с необычными религиозными традициями и главной музыкальной достопримечательностью – органом. И, конечно, они смогут спуститься в знаменитые подземелья екатерининской эпохи, которые завоевали славу среди туристов благодаря необыкновенной атмосфере и проявлениям сверхъестественного.

Возвращение на пригородный вокзал «Волгоград 1» в 13:19. Заказ билетов и справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.