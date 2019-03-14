В Молодежно-досуговом центре «Поколение NEXT» представители общественных организаций подготовились к новому сезону конкурса «Зеленая волна» РУСАЛа.

В рамках конкурса участники должны представить проект по озеленению и благоустройству локальных городских пространств: парка, сквера, аллеи, бульвара, улицы, двора или территории, прилегающей к социальному или учебному учреждению. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя составит 50 000 рублей. Грантовые средства можно будет направить на приобретение саженцев деревьев или кустарников и необходимого для их посадки садового инвентаря.

На семинаре «Эко-интенсив» региональный менеджер центра социальных программ РУСАЛа Ольга Кагарманова презентовала онлайн-курс «Социальное проектирование», благодаря которому каждый желающий сможет разработать и грамотно представить свой проект на любой грантовый конкурс.

Специалист комитета молодежной политики и туризма администрации г. Волгограда Дарья Бондарева вдохновила участников лучшими практиками по организации экологических пространств в современных городах. Она рассказала о зеленых садах на крышах домов в Бейруте, о бразильской автомобильной дороге под густыми кронами деревьев и о волонтерском опыте по благоустройству русла реки в Перми.

Учредитель фонда «Живой город» Олеся Бирюлькина показала экоактивистам, как правильно выбирать растения для волгоградского климата, а специалист «Центра молодежной политики» Иван Петров рассказал, как привлечь дополнительную аудиторию для своего проекта.

Завершился семинар творческой работой «Дерево эко-идей» под руководством эксперта конкурса «Зеленая волна» Елены Кочневой. Участники семинара научились визуализировать свои идеи по благоустройству, используя лучшие практики озеленения общественных пространств.

Организаторы конкурса «Зеленая волна» ждут ваши заявки до 25 марта на сайте по ссылке.