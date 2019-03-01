Весна пришла и не за горами уже лето, а вместе с ним придет жара, засушливая и ветреная погода, которая будет способствовать возникновению лесных пожаров. Из года в год на борьбу в огнем бросают огромное количество техники и людей, но не всегда удается обуздать силы природы, да и техники порой не хватает.

Чтобы усилить пожарную охрану региона, были закуплены два трала для перевозки тяжелой инженерной техники и тягач. Техника была приобретена за счет средств регионального резервного фонда для лесопожарных формирований. Кроме того, для обеспечения устойчивой связи во время тушения возгораний закуплены 327 радиостанций.

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, помимо усиления технической базы документом предусмотрено увеличение в 2019 году штата лесопожарных формирований почти на 100 человек — общая численность сотрудников возрастет до 500. В случае необходимости к борьбе с лесными пожарами могут быть привлечены более 1800 человек. Общее количество техники и оборудования лесопожарных формирований, а также муниципальных образований и лесопользователей, которые предоставляют свои средства для борьбы с огнем, в 2019 году составит 2898 единиц.

В сводном плане также определен алгоритм действий всех лесопожарных формирований при возникновении возгораний различного уровня опасности; обобщены сведения о составе сил и средств, которые могут быть привлечены к борьбе с огнем, мероприятиях по координации действий различных организаций; перечислены обязательные меры противопожарного обустройства населенных пунктов. Документ согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства, он также получил положительное заключение «Авиалесоохраны».