Школьники и воспитанники детских садов приглашаются к участию в межрайонном конкурсе творческих работ «Эколята — путь добра и природолюбия», который организовывает природный парк «Цимлянские пески». Творческое состязание поможет участникам получить новые знания, будет способствовать воспитанию бережного и уважительного отношения к природе.

Конкурс «Эколята — путь добра и природолюбия» организован в рамках природоохранных социально-образовательных проектов, реализуемых под эгидой Совета Федерации, Минприроды, Минобрнауки, Росприроднадзора и Совета по сохранению природного наследия нации с целью формирования у детей экологической культуры.

Творческое состязание пройдет в двух номинациях среди детей разных возрастных категорий – дошкольников, учащихся начальной школы и учеников 5-11 классов. В первой номинации «Природа — это сказка!» членам жюри предстоит выбрать лучшие рисунки сказочных героев-эколят, отражающие призыв к действиям по охране окружающей среды и ответственности за природу. В номинации «Наши друзья «Эколята» на конкурс принимаются поделки, выполненные в любой технике (лепка, роспись или выжигание по дереву, вышивка, бисероплетение, изготовление изделий из природного материала или текстиля и т.п.), изображающие сказочных героев.

Для участия в конкурсе необходимо до 22 марта прислать заявку на почтовый или электронный адрес природного парка с пометкой «Эколята – путь добра». Работы будут приниматься до 26 апреля, 30-го – планируется подведение итогов. Победителей конкурса ждут дипломы и призы, а лучшие творческие работы будут использованы для создания экспозиции «Музея Эколят» на базе офиса природного парка.