В Волгограде в канун 8 марта на основных перекрестках города будет дежурить «цветочный патруль». В рамках традиционной акции, проводимой ГУ МВД России по Волгоградской области, 7 марта на площади Павших Борцов, на проспекте Ленина в районе остановки общественного транспорта «Современник», в Дзержинском районе – напротив Волгоградской академии МВД России с 11:00 будут дежурить представители городской ГАИ.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Госавтоинспекции региона  будут поздравлять автоледи в наступающим женским днем.

Подобные акции, проходящие в рамках Всероссийской акции МВД «8 Марта — В каждый Дом», состоятся и в других населенных пунктах региона.

:-P

март, 2019

28мар09:00РекомендуемВыставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»09:00 Картинная галереяРубрика:Досуг

23мар10:00РекомендуемВыставка «ТЕАтр-THEart»10:00 Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова @ просп. Ленина, 21, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400078Рубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Как в Волгограде будут Масленицу отмечать
  2. Сотрудники уголовного розыска отметили профессиональный праздник
  3. 1 мая 4,8 тыс. доблестных полицейских будут охранять покой волгоградцев