В Волгограде в канун 8 марта на основных перекрестках города будет дежурить «цветочный патруль». В рамках традиционной акции, проводимой ГУ МВД России по Волгоградской области, 7 марта на площади Павших Борцов, на проспекте Ленина в районе остановки общественного транспорта «Современник», в Дзержинском районе – напротив Волгоградской академии МВД России с 11:00 будут дежурить представители городской ГАИ.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Госавтоинспекции региона будут поздравлять автоледи в наступающим женским днем.

Подобные акции, проходящие в рамках Всероссийской акции МВД «8 Марта — В каждый Дом», состоятся и в других населенных пунктах региона.