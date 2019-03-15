В феврале 2019 года компания BQ обновила линейку смартфонов Strike Power, выпустив два новых и практически одинаковых смартфона BQ-5514L Strike Power 4G и BQ-5514G Strike Power. Основное отличие заключается в поддерживаемых стандартах связи: на BQ-5514L поддерживается 4G, а на BQ-5514G — нет.

Технические характеристики:

В отличие от всех прошлых версий, новенькие модели получили экран 720×1440 (HD+), а также новый Android 8.1 (Go Edition). Остальные характеристики остались почти не тронутыми.

Цвет: чёрный, золотой, серый, серебряный, красный Материалы корпуса: пластик, металл Экран: IPS LCD, 5,45 дюймов, 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9, 295 PPI Процессор: BQ-5514L: MediaTek 6739ww, 4 ядра (4 x 1.3 ГГц ARM Cortex-A53) BQ-5514G: MediaTek 6580P, 4 ядра (4 x 1.3 ГГц ARM Cortex-A7) Видеопроцессор BQ-5514L: PowerVR GE8100 BQ-5514G: ARM Mali-400 MP2 Оперативная память: 1 Гб Объем встроенной памяти: 8 ГБ Поддержка карт памяти: microSD (до 128GB) Основная камера: 13 МП (аппаратно 8 МП) Фронтальная камера: 8 МП (аппаратно 5 МП) Запись видео 1280×720 30 fps Сети: GSM 850/900/1800/1900 мГц, 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE У BQ-5514L также: LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz) Интерфейсы: WiFi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz & 5 Ghz (только BQ-5514L)), Bluetooth 4.0, Micro USB, OTG, FM-приёмник Навигация: GPS/A-GPS Встроенные сенсоры: датчик приближения, датчик света, акселерометр, сканер отпечатка пальца Ёмкость аккумулятора: 5000 мА⋅ч Вес: 175 г Габариты (ШxВxТ): 71×146,5×10.4 мм Кол-во SIM-карт: 2 nanoSIM Стандарт защиты от влаги и пыли нет Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo (Go edition) Комплект поставки: смартфон, зарядное устройство, USB кабель, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, промокод на 20% скидку к аксессуарам BQ

Комплектация:

Смартфоны поставляются в стандартных для BQ красных упаковках. Сверху перед пользователем предстаёт инструмент для извлечения слота SIM-карт и сам смартфон. На экране в комплекте есть плёнка, однако воспользоваться ею у вас не выйдет, она хорошо прилеплена к экранной наклейке с характеристиками и просто закрывает обзор.

В коробке под смартфоном находятся блок питания (5.0В, 1.5mА), Micro USB кабель (1 метр), руководство пользователя, обычный гарантийный талон (хотя в телефоне предусмотрена электронная гарантия EGuarantee v. 1.4) и промокод, дающий 20% скидку на аксессуары BQ в их фирменном интернет-магазине.

Дизайн и эргономика:

Дизайн смартфонов минималистичен, здесь нет никаких декораций, кроме разве что названия компании и модели на задней крышке. Нам достался образец чёрного цвета, и внешне он выглядит довольно «олдскульно». По корпусу трудно сказать, что он выполнен из металла, а его толстый и тяжёленький корпус так и навевает воспоминания о смартфонах прошлых лет.

Лицевая часть смартфонов на 73% занята экраном, вокруг которого имеются солидные закруглённые рамки. Над экраном располагаются: фронтальная камера, закруглённая решётка разговорного динамика, фронтальная вспышка и датчик приближения.

Сверху и снизу на несъёмной металлической задней крышке имеются пластиковые вставки, внутри которых расположены коммуникации. В левом верхнем углу имеется выпирающая из корпуса основная камера и чуть правее от неё есть вспышка. Посередине крышки красуется логотип производителя, а чуть выше от него довольно удобно находится сканер отпечатка пальца в серебристой рамочке. В левом нижнем углу находится решётка основного динамика.

На левом торце имеется не комбинированный слот под 2 nano-SIM и MicroSD до 128 ГБ.

На правом торце — качелька громкости и кнопка питания с чуть шершавой поверхностью.

Сверху есть 3.5 мм Jack разъём. Это точно порадует любителей FM-радио и проводных наушников.

Снизу в середине имеется Micro USB разъём и слева от него — отверстие для разговорного микрофона.

Дисплей:

BQ Strike Power оснащён IPS матрицей с диагональю 5,45 дюймов, разрешением экрана 720×1440 точек (18:9 HD+) и плотностью пикселей 295 PPI.

Экран здесь хоть и не цветастый, но на солнце его видно хорошо. Углы обзора отличные, контент хорошо виден со всех сторон без каких-либо искажений.

Настройки яркости здесь самые минималистичные: из аппаратных настроек есть только яркость с возможностью автоматической регулировки (и то только в BQ-5514L).

Мультитач поддерживает до 5 касаний одновременно.

Система и интерфейс:

На аппаратах предустановлена специальная версия Android 8.1 (Go Edition), оптимизированная для работы на слабых устройствах.

Большинство приложений на такой версии ОС Android работают хорошо, однако с некоторыми всё же могут возникнуть проблемы. Например, вам не удастся подключить уведомления на умные часы: такой функционал здесь недоступен.

На BQ-5514G (версия без 4G) отсутствует аппаратная поддержка OpenGL ES 3.0, а значит, некоторые современные игры не смогут запуститься на нём.

В комплекте с системой идут специальные облегчённые версии системных приложений (здесь не получится осуществлять поиск при помощи «OK, Google») и парочка партнёрских приложений, которые, к счастью, легко удаляются.

Настройки устройства Звонилка

Дизайн ОС Android стандартный. Единственное отличие — на BQ-5514G в стандартном лаунчере используются квадратные значки приложений вместо круглых.

BQ-5514L рабочий стол BQ-5514G рабочий стол BQ-5514L список приложений BQ-5514G список приложений

Производительность и память:

Смартфоны оснащены разными процессорами с разной поддержкой графических библиотек (смотрите выше), однако характеристики похожи.

AnTuTu не скачивается на BQ-5514G 3DMark Sling Shot не поддерживается на BQ-5514G

Общей характеристикой их производительности является оперативная память размером в 1 Гб. Из различий: на BQ-5514L установлен процессор MediaTek MT6739WW с GPU PowerVR GE8100, а в BQ-5514G — процессор MediaTek MT6580P с GPU ARM Mali-400 MP2. Согласно документации производителя, частота этих двух процессоров эквивалента и составляет 1300 МГц, а вот согласно инженерному ПО и другим источникам — в BQ-5514L частота процессора равна 1500 МГц.

Установленного оборудования, к сожалению, не хватит для комфортной работы на смартфоне, и он не тянет даже самые простые игры типа Subway Surfers. Однако мы всё же сделали синтетический тест производительности на 3D Mark и Geekbench 4, c подробными результатами которых вы можете ознакомиться здесь:

3DMark Ice Storm Extreme: на BQ-5514L, на BQ-5514G.

Geekbench 4: BQ-5514L, BQ-5514G.

BQ-5514L 3DMark BQ-5514G 3DMark BQ-5514L Geekbench 4 BQ-5514G Geekbench 4

В производительности заметно выигрывает смартфон с 4G на борту, так как в него установлен более современный и мощный процессор.

Специальная версия Android Go Edition отлично справляется с задачами благодаря своей оптимизации — интерфейс системы работает достаточно стабильно и без лагов.

Что же касается тепловыделения, то процессоры под 20-минутной нагрузкой нагреваются до 60℃, однако это не критично ощущается на корпусе, смартфон просто становится тёплым.

На устройствах имеется предустановленная технология DuraSpeed, ограничивающая запуск приложений в фоновом режиме. Здесь это очень актуально.

Объём встроенного хранилища смартфонов составляет всего лишь 8 Гб. Этого явно не хватит для загрузки какого-то большого количества контента, однако проблему может решить покупка SD карты: аппараты поддерживают MicroSD до 128 Гб. При первом включении можно заметить, что предустановленная ОС Android изначально занимает 43% хранилища.

Мультимедиа:

Из основных особенностей можно отметить наличие FM-приёмника и 3.5 мм разъёма для наушников.

Приложение YouTube без сильных провисаний работает только на BQ-5514L. На втором устройстве при просмотре очень динамичных (60 fps) сцен начинается слайдшоу с 15 fps. Тестирование проводилось в течении часа на максимально доступном качестве 720p 60 fps.

Звук у смартфонов достаточно сильно разнится как по громкости, так и по качеству.

На встроенном динамике громче звук у BQ-5514G. По качеству одинаково ниже среднего: не слышатся многие частоты, а у более громкого смартфона на максимальном уровне громкости динамик начинает сильно дребезжать. Это очень неприятно слышать на мелодии звонка. К счастью, проблема легко решается простым уменьшением громкости.

В наушниках иная ситуация: на BQ-5514G звук тише, чем на BQ-5514L. По качеству звучания снова проигрывает смартфон без 4G: прослушивание музыки не принесёт удовольствие, так как воспроизводятся далеко не все частоты (только средние). Для меломанов это будет лишний повод сделать выбор в сторону BQ-5514L, который лишён этого недостатка. Эквалайзера, к сожалению, нет на обоих устройствах.

BQ-5514L: настройки звука BQ-5514G: настройки звука

Интересный момент касается рингтона устройства. На BQ-5514L есть возможность устанавливать разные рингтоны для различных SIM-карт, а на BQ-5514G такой возможности уже нет.

Внешние интерфейсы и связь:

Как и было сказано ранее, главное различие у аппаратов заключается в наличии поддержки 4G на модели BQ-5514L.

Это различие не сильно скажется при обычном сёрфинге в интернете при условии, что ваш оператор предоставляет качественную связь на 3G стандарте. В нашем тесте мы испытали модель без 4G: была произведена раздача Wi-Fi на три устройства, и ни одно из них не испытало проблем с подключением и просмотром видео на YouTube. Подключение было стабильным и на разрывалось.

К обычной голосовой связи на обоих устройствах нареканий также нет.

При замерах скорости в Speedtest различие в стандартах проявляется уже сильнее. Посмотреть результаты можно здесь:

BQ-5514L: множественное соединение, одинарное соединение.

BQ-5514G: множественное, одинарное.

При слабом сигнале 4G смартфон ведёт себя стабильнее: BQ-5514L всеми силами старается удержать связь по стандарту LTE, а BQ-5514G, несмотря на установку «Только 3G», иногда всё равно переключается на стандарт Edge.

Различия на этом не заканчиваются. BQ-5514L держит 4G связь сразу на двух SIM-картах одновременно, а BQ-5514G на одной SIM использует 3G, а на второй GSM.

Теперь немного о Wi-Fi: у BQ-5514G отсутствует поддержка 5 Ghz сетей, а значит, скорость доступа в интернет сугубо будет ниже, однако это совсем не критично.

BQ-5514L: список сетей Wi-Fi BQ-5514G: список сетей Wi-Fi

Из внешних интерфейсов здесь имеется MicroUSB разъём с поддержкой OTG для передачи данных, синхронизации и подзарядки других устройств, Bluetooth версии 4.0, 3.5 мм разъём mini jack, FM-приёмник и GPS для навигации. Все эти технологии на аппаратах работают без нареканий.

Аппарат оснащён 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой, фотографии которых интерполируются до 13 Мп и 8 Мп соотвественно. Вспышки у камер имеются с двух сторон, однако света от них хватит только на близкую фотографию.

По качеству фотографии днём получаются очень мыльными, вряд ли этим аппаратами стоит доверять семейные фото.

Примеры дневных фото:

фронтальная камера фото текста

Примеры ночных фото:

Ночные фото получаются очень шумными и расплывчатыми, вспышка мало спасает положение.

со вспышкой фронтальная камера фронтальная камера со вспышкой

Примеры дневной и ночной видеосъёмки:

На видео прекрасно видны все недостатки этой камеры.

Автономность:

Батарея обновлённой линейки BQ Strike Power обладает завидной ёмкостью в 5000 мА⋅ч, которой точно хватит на два дня беспрерывной работы в сети интернет или два дня раздачи интернета по Wi-Fi (при условии, что смартфон не делает больше ничего). Имеется поддержка OTG, а значит, мощь аккумулятора можно использовать для подзарядки других устройств.

На сайте производитель обещает 3 дня автономной работы, и это будет правдой для среднестатистического пользователя, который иногда сёрфит в интернете, звонит и общается в мессенджерах.

BQ-5514L после двух дней очень активного использования BQ-5514G после двух дней очень активного использования

Собственно, в автономности и заключается фишка данной линейки аппаратов.

Цена:

На момент написания обзора цена на BQ Strike Power (BQ-5514G) в официальном магазине производителя составляет 6490 рублей, а на BQ Strike Power 4G (BQ-5514L) 6990 рублей.

BQ-5514L дороже на 500 рублей, однако имеет более богатый функционал, поддержку более современных стандартов и хороший звук в наушниках. Выбор за вами.