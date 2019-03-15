В феврале 2019 года компания BQ обновила линейку смартфонов Strike Power, выпустив два новых и практически одинаковых смартфона BQ-5514L Strike Power 4G и BQ-5514G Strike Power. Основное отличие заключается в поддерживаемых стандартах связи: на BQ-5514L поддерживается 4G, а на BQ-5514G — нет.
Технические характеристики:
В отличие от всех прошлых версий, новенькие модели получили экран 720×1440 (HD+), а также новый Android 8.1 (Go Edition). Остальные характеристики остались почти не тронутыми.
|Цвет:
|чёрный, золотой, серый, серебряный, красный
|Материалы корпуса:
|пластик, металл
|Экран:
|IPS LCD, 5,45 дюймов, 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9, 295 PPI
|Процессор:
|BQ-5514L: MediaTek 6739ww, 4 ядра (4 x 1.3 ГГц ARM Cortex-A53)
BQ-5514G: MediaTek 6580P, 4 ядра (4 x 1.3 ГГц ARM Cortex-A7)
|Видеопроцессор
|BQ-5514L: PowerVR GE8100
BQ-5514G: ARM Mali-400 MP2
|Оперативная память:
|1 Гб
|Объем встроенной памяти:
|8 ГБ
|Поддержка карт памяти:
|microSD (до 128GB)
|Основная камера:
|13 МП (аппаратно 8 МП)
|Фронтальная камера:
|8 МП (аппаратно 5 МП)
|Запись видео
|1280×720 30 fps
|Сети:
|GSM 850/900/1800/1900 мГц, 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE
У BQ-5514L также: LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz)
|Интерфейсы:
|WiFi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz & 5 Ghz (только BQ-5514L)), Bluetooth 4.0, Micro USB, OTG, FM-приёмник
|Навигация:
|GPS/A-GPS
|Встроенные сенсоры:
|датчик приближения, датчик света, акселерометр, сканер отпечатка пальца
|Ёмкость аккумулятора:
|5000 мА⋅ч
|Вес:
|175 г
|Габариты (ШxВxТ):
|71×146,5×10.4 мм
|Кол-во SIM-карт:
|2 nanoSIM
|Стандарт защиты от влаги и пыли
|нет
|Версия операционной системы:
|Android 8.1 Oreo (Go edition)
|Комплект поставки:
|смартфон, зарядное устройство, USB кабель, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, промокод на 20% скидку к аксессуарам BQ
Комплектация:
Смартфоны поставляются в стандартных для BQ красных упаковках. Сверху перед пользователем предстаёт инструмент для извлечения слота SIM-карт и сам смартфон. На экране в комплекте есть плёнка, однако воспользоваться ею у вас не выйдет, она хорошо прилеплена к экранной наклейке с характеристиками и просто закрывает обзор.
В коробке под смартфоном находятся блок питания (5.0В, 1.5mА), Micro USB кабель (1 метр), руководство пользователя, обычный гарантийный талон (хотя в телефоне предусмотрена электронная гарантия EGuarantee v. 1.4) и промокод, дающий 20% скидку на аксессуары BQ в их фирменном интернет-магазине.
Дизайн и эргономика:
Дизайн смартфонов минималистичен, здесь нет никаких декораций, кроме разве что названия компании и модели на задней крышке. Нам достался образец чёрного цвета, и внешне он выглядит довольно «олдскульно». По корпусу трудно сказать, что он выполнен из металла, а его толстый и тяжёленький корпус так и навевает воспоминания о смартфонах прошлых лет.
Лицевая часть смартфонов на 73% занята экраном, вокруг которого имеются солидные закруглённые рамки. Над экраном располагаются: фронтальная камера, закруглённая решётка разговорного динамика, фронтальная вспышка и датчик приближения.
Сверху и снизу на несъёмной металлической задней крышке имеются пластиковые вставки, внутри которых расположены коммуникации. В левом верхнем углу имеется выпирающая из корпуса основная камера и чуть правее от неё есть вспышка. Посередине крышки красуется логотип производителя, а чуть выше от него довольно удобно находится сканер отпечатка пальца в серебристой рамочке. В левом нижнем углу находится решётка основного динамика.
На левом торце имеется не комбинированный слот под 2 nano-SIM и MicroSD до 128 ГБ.
На правом торце — качелька громкости и кнопка питания с чуть шершавой поверхностью.
Сверху есть 3.5 мм Jack разъём. Это точно порадует любителей FM-радио и проводных наушников.
Снизу в середине имеется Micro USB разъём и слева от него — отверстие для разговорного микрофона.
Дисплей:
BQ Strike Power оснащён IPS матрицей с диагональю 5,45 дюймов, разрешением экрана 720×1440 точек (18:9 HD+) и плотностью пикселей 295 PPI.
Экран здесь хоть и не цветастый, но на солнце его видно хорошо. Углы обзора отличные, контент хорошо виден со всех сторон без каких-либо искажений.
Настройки яркости здесь самые минималистичные: из аппаратных настроек есть только яркость с возможностью автоматической регулировки (и то только в BQ-5514L).
Мультитач поддерживает до 5 касаний одновременно.
Система и интерфейс:
На аппаратах предустановлена специальная версия Android 8.1 (Go Edition), оптимизированная для работы на слабых устройствах.
Большинство приложений на такой версии ОС Android работают хорошо, однако с некоторыми всё же могут возникнуть проблемы. Например, вам не удастся подключить уведомления на умные часы: такой функционал здесь недоступен.
На BQ-5514G (версия без 4G) отсутствует аппаратная поддержка OpenGL ES 3.0, а значит, некоторые современные игры не смогут запуститься на нём.
В комплекте с системой идут специальные облегчённые версии системных приложений (здесь не получится осуществлять поиск при помощи «OK, Google») и парочка партнёрских приложений, которые, к счастью, легко удаляются.
Дизайн ОС Android стандартный. Единственное отличие — на BQ-5514G в стандартном лаунчере используются квадратные значки приложений вместо круглых.
Производительность и память:
Смартфоны оснащены разными процессорами с разной поддержкой графических библиотек (смотрите выше), однако характеристики похожи.
Общей характеристикой их производительности является оперативная память размером в 1 Гб. Из различий: на BQ-5514L установлен процессор MediaTek MT6739WW с GPU PowerVR GE8100, а в BQ-5514G — процессор MediaTek MT6580P с GPU ARM Mali-400 MP2. Согласно документации производителя, частота этих двух процессоров эквивалента и составляет 1300 МГц, а вот согласно инженерному ПО и другим источникам — в BQ-5514L частота процессора равна 1500 МГц.
Установленного оборудования, к сожалению, не хватит для комфортной работы на смартфоне, и он не тянет даже самые простые игры типа Subway Surfers. Однако мы всё же сделали синтетический тест производительности на 3D Mark и Geekbench 4, c подробными результатами которых вы можете ознакомиться здесь:
3DMark Ice Storm Extreme: на BQ-5514L, на BQ-5514G.
Geekbench 4: BQ-5514L, BQ-5514G.
В производительности заметно выигрывает смартфон с 4G на борту, так как в него установлен более современный и мощный процессор.
Специальная версия Android Go Edition отлично справляется с задачами благодаря своей оптимизации — интерфейс системы работает достаточно стабильно и без лагов.
Что же касается тепловыделения, то процессоры под 20-минутной нагрузкой нагреваются до 60℃, однако это не критично ощущается на корпусе, смартфон просто становится тёплым.
На устройствах имеется предустановленная технология DuraSpeed, ограничивающая запуск приложений в фоновом режиме. Здесь это очень актуально.
Объём встроенного хранилища смартфонов составляет всего лишь 8 Гб. Этого явно не хватит для загрузки какого-то большого количества контента, однако проблему может решить покупка SD карты: аппараты поддерживают MicroSD до 128 Гб. При первом включении можно заметить, что предустановленная ОС Android изначально занимает 43% хранилища.
Мультимедиа:
Из основных особенностей можно отметить наличие FM-приёмника и 3.5 мм разъёма для наушников.
Приложение YouTube без сильных провисаний работает только на BQ-5514L. На втором устройстве при просмотре очень динамичных (60 fps) сцен начинается слайдшоу с 15 fps. Тестирование проводилось в течении часа на максимально доступном качестве 720p 60 fps.
Звук у смартфонов достаточно сильно разнится как по громкости, так и по качеству.
На встроенном динамике громче звук у BQ-5514G. По качеству одинаково ниже среднего: не слышатся многие частоты, а у более громкого смартфона на максимальном уровне громкости динамик начинает сильно дребезжать. Это очень неприятно слышать на мелодии звонка. К счастью, проблема легко решается простым уменьшением громкости.
В наушниках иная ситуация: на BQ-5514G звук тише, чем на BQ-5514L. По качеству звучания снова проигрывает смартфон без 4G: прослушивание музыки не принесёт удовольствие, так как воспроизводятся далеко не все частоты (только средние). Для меломанов это будет лишний повод сделать выбор в сторону BQ-5514L, который лишён этого недостатка. Эквалайзера, к сожалению, нет на обоих устройствах.
Интересный момент касается рингтона устройства. На BQ-5514L есть возможность устанавливать разные рингтоны для различных SIM-карт, а на BQ-5514G такой возможности уже нет.
Внешние интерфейсы и связь:
Как и было сказано ранее, главное различие у аппаратов заключается в наличии поддержки 4G на модели BQ-5514L.
Это различие не сильно скажется при обычном сёрфинге в интернете при условии, что ваш оператор предоставляет качественную связь на 3G стандарте. В нашем тесте мы испытали модель без 4G: была произведена раздача Wi-Fi на три устройства, и ни одно из них не испытало проблем с подключением и просмотром видео на YouTube. Подключение было стабильным и на разрывалось.
К обычной голосовой связи на обоих устройствах нареканий также нет.
При замерах скорости в Speedtest различие в стандартах проявляется уже сильнее. Посмотреть результаты можно здесь:
BQ-5514L: множественное соединение, одинарное соединение.
BQ-5514G: множественное, одинарное.
При слабом сигнале 4G смартфон ведёт себя стабильнее: BQ-5514L всеми силами старается удержать связь по стандарту LTE, а BQ-5514G, несмотря на установку «Только 3G», иногда всё равно переключается на стандарт Edge.
Различия на этом не заканчиваются. BQ-5514L держит 4G связь сразу на двух SIM-картах одновременно, а BQ-5514G на одной SIM использует 3G, а на второй GSM.
Теперь немного о Wi-Fi: у BQ-5514G отсутствует поддержка 5 Ghz сетей, а значит, скорость доступа в интернет сугубо будет ниже, однако это совсем не критично.
Из внешних интерфейсов здесь имеется MicroUSB разъём с поддержкой OTG для передачи данных, синхронизации и подзарядки других устройств, Bluetooth версии 4.0, 3.5 мм разъём mini jack, FM-приёмник и GPS для навигации. Все эти технологии на аппаратах работают без нареканий.
Камеры:
Аппарат оснащён 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой, фотографии которых интерполируются до 13 Мп и 8 Мп соотвественно. Вспышки у камер имеются с двух сторон, однако света от них хватит только на близкую фотографию.
По качеству фотографии днём получаются очень мыльными, вряд ли этим аппаратами стоит доверять семейные фото.
Примеры дневных фото:
Примеры ночных фото:
Ночные фото получаются очень шумными и расплывчатыми, вспышка мало спасает положение.
Примеры дневной и ночной видеосъёмки:
На видео прекрасно видны все недостатки этой камеры.
Автономность:
Батарея обновлённой линейки BQ Strike Power обладает завидной ёмкостью в 5000 мА⋅ч, которой точно хватит на два дня беспрерывной работы в сети интернет или два дня раздачи интернета по Wi-Fi (при условии, что смартфон не делает больше ничего). Имеется поддержка OTG, а значит, мощь аккумулятора можно использовать для подзарядки других устройств.
На сайте производитель обещает 3 дня автономной работы, и это будет правдой для среднестатистического пользователя, который иногда сёрфит в интернете, звонит и общается в мессенджерах.
Собственно, в автономности и заключается фишка данной линейки аппаратов.
Цена:
На момент написания обзора цена на BQ Strike Power (BQ-5514G) в официальном магазине производителя составляет 6490 рублей, а на BQ Strike Power 4G (BQ-5514L) 6990 рублей.
BQ-5514L дороже на 500 рублей, однако имеет более богатый функционал, поддержку более современных стандартов и хороший звук в наушниках. Выбор за вами.