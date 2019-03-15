На горнолыжном курорте «Роза Хутор» при поддержке ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) открылся высокогорный карнавал BoogelWoogel 2019. Он продлится до 17 марта. Для клиентов Билайн будут доступны развлечения, особые привилегии и скидки у партнеров карнавала.

Специально для карнавала Билайн создал среди снежных гор пространство «Apres-Ski» JVYARKO, которое олицетворяет слоган компании “Живи на яркой стороне”. Гости мероприятия могут отдохнуть в удобных шезлонгах под пальмами, зарядить гаджеты и согреться под инфракрасными обогревателями. Всех посетителей пространства ждет лучший вид на горы и главные трассы, чтобы насладиться скоростью и зарядиться энергией, а также безлимитный высокоскоростой интернет Билайн. Оператор увеличил емкость сеть 4G на курорте для комфортного пользования мобильным интернетом на горных склонах, в результате абоненты могут делиться своими историями и фото в соцсетях в режиме онлайн.

16 марта абоненты Билайн могут попасть в число первых участников масштабного заезда в купальниках и получить полосатые термо-костюмы. На территории работает станция Анлим Change, в которых можно получить полезные для отдыха вещи – ледянки, фрисби, пледы, зонты и сидушки взамен ненужных шапок, очков и других вещей, а вечером поменять обратно.

Для клиентов компании доступны скидки от 15% до 50% в ресторанах, пунктах проката и магазинах на территории карнавала.

Следить за основными событиями и не пропускать самое важное, а также получить возможность отправить свое фото и яркие эмоджи на экраны главной сцены гости карнавала могут при помощи диджитал-хаба JVYARKO-beeline.ru. Благодаря технической поддержке Билайн все дни карнавала работает открытая студия, которая освещает все значимые события, заезды, соревнования и конкурсы в прямом аудио- и видеоэфире.

«Наши клиенты хотят ярких эмоций, новых впечатлений. В рамках мероприятия BoogelWoogel мы нашли те самые точки соприкосновения, когда получилось объединить миссию бренда Билайн с концепцией мероприятия — возможность получать больше от каждого дня, добавляя в него яркости и цифровых технологий. Мы рады быть частью этого события», — прокомментировала Оксана Трофимова, руководитель департамента по интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом».

Ранее Билайн сообщал об увеличении зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территории Краснодарского края и республики Адыгея. Оператор построил дополнительные базовые станции 4G, в результате за год в двух регионах зона покрытия высокоскоростной сетью «четвертого поколения» выросла на 30%, а число пользователей скоростного мобильного интернета увеличилось в 1,5 раза.

Более подобно о программе карнавала можно узнать http://boogelwoogel.ru/