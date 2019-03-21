ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) начинает уникальную распродажу популярного безлимитного тарифа «Анлим» и снижает его стоимость для новых клиентов в 10 раз. При подключении к тарифу с 20 по 27 марта размер абонентской платы в течение первых 30 дней для новых клиентов составит всего 1 рубль в сутки.

«Анлим» от Билайн – это тариф с честным и безлимитным мобильным интернетом по всей России с дополнительными возможностями. Благодаря опции HD-видео можно смотреть видеоконтент в отличном качестве на максимальных скоростях, а с помощью услуги «Раздача интернета» делиться безлимитным интернетом бесплатно с другими устройствами первый час в сутки.

Суперцена действует в течение 30 дней с момента подключения, далее стоимость составит от 7 до 30 рублей в сутки в зависимости от региона подключения.

Подключить тариф «Анлим» и пользоваться безлимитным интернетом за 1 рубль в сутки можно в одном из магазинов Билайн по всей России, а также в интернет-магазине https://moskva.beeline.ru/shop/.

Предложение действительно для новых клиентов – физических лиц, подключившихся к тарифу в период с 20 марта 2019 года по 27 марта 2019 года.

Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Подробнее о городах, участвующих в акции, а также подробности акции на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/unlim-za-rub/.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.