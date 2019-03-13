Билайн предлагает смартфоны Samsung по выгодным ценам при условии покупки в рамках фирменной программы Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, а также в 15 магазинах Билайн в Москве, Барнауле и Владивостоке.
Приобрести в рамках программы флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9 по выгодным ценам можно уже сейчас. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.
Оформить договор на понравившееся устройство можно, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина Билайн, выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который вместе с паспортом предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет SMS-код для подтверждения факта выдачи смартфона.
Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care+ на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.
По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа включает также ранний обмен через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3 900 рублей.
Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.
Программа Samsung Forward для Билайн стала еще одним инструментом повышения доступности смартфонов. Приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине Билайн помимо программы Samsung Forward можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.
Более подробная информация о программе лизинга Samsung Forward доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/programma-samsung-forward/, а также https://samsung-forward.ru/.
Партнером программы выступает Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг» (ОГРН: 1157746587943, ИНН 7714345275, адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1
Перечень магазинов Билайн, где действует программа Samsung Forward:
Москва, Улица Владимирская 2-я, 36
Москва, Шоссе Открытое, 9, (к. 1)
Москва, Снежная улица, 27
Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 1
Москва, Профсоюзная ул, 61А
Москва, Улица Новокосинская, 32а, (к. 1)
Москва, Рязанский пр-т, 75, корп.2
Москва, Проспект Рязанский, 46, (к. 3)
Москва, Зеленый пр-т, д. 54А (ТЦ «Меркурий» 1 этаж)
Москва, пр-кт Андропова, вл. 25В, стр. 2 (ТЦ)
Москва, Улица Профсоюзная, 56
Москва, Ярцевская ул, 25а
Москва, Авиаконструктора Миля, 7, ТЦ Жулебино
Москва, Грекова, д. 8
Москва, Краснопролетарская, 4
Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 260, ТЦ БУМ
Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, 42а
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О ПАО «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.