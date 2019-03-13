Билайн предлагает смартфоны Samsung по выгодным ценам при условии покупки в рамках фирменной программы Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, а также в 15 магазинах Билайн в Москве, Барнауле и Владивостоке.

Приобрести в рамках программы флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9 по выгодным ценам можно уже сейчас. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.

Оформить договор на понравившееся устройство можно, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина Билайн, выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который вместе с паспортом предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет SMS-код для подтверждения факта выдачи смартфона.

Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care+ на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.

По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа включает также ранний обмен через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3 900 рублей.

Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.

Программа Samsung Forward для Билайн стала еще одним инструментом повышения доступности смартфонов. Приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине Билайн помимо программы Samsung Forward можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.

Более подробная информация о программе лизинга Samsung Forward доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/programma-samsung-forward/, а также https://samsung-forward.ru/.

Партнером программы выступает Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг» (ОГРН: 1157746587943, ИНН 7714345275, адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1

Перечень магазинов Билайн, где действует программа Samsung Forward:

Москва, Улица Владимирская 2-я, 36

Москва, Шоссе Открытое, 9, (к. 1)

Москва, Снежная улица, 27

Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 1

Москва, Профсоюзная ул, 61А

Москва, Улица Новокосинская, 32а, (к. 1)

Москва, Рязанский пр-т, 75, корп.2

Москва, Проспект Рязанский, 46, (к. 3)

Москва, Зеленый пр-т, д. 54А (ТЦ «Меркурий» 1 этаж)

Москва, пр-кт Андропова, вл. 25В, стр. 2 (ТЦ)

Москва, Улица Профсоюзная, 56

Москва, Ярцевская ул, 25а

Москва, Авиаконструктора Миля, 7, ТЦ Жулебино

Москва, Грекова, д. 8

Москва, Краснопролетарская, 4

Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 260, ТЦ БУМ

Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, 42а

***

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.