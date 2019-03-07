ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) начнет продажи нового флагмана Samsung S10 в своих магазинах и интернет-магазине 8 марта.

Для покупки будут доступны все три модели смартфонов Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ в цветах Аквамарин, Перламутр и Цитрус. Приобрести смартфоны можно будет в кредит без переплат.

Смартфоны Samsung традиционно пользуются большой популярностью среди посетителей магазинов Билайн по всей стране. По данным внутренней аналитики Билайн, в этом году спрос на новые смартфоны превысил все ожидания – объем предзаказов вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярной моделью предзаказа в 2019 году оказалась Samsung Galaxy S10+ в цвете Оникс.

В 1,5 раза по сравнению с прошлым годом выросло количество покупателей, полностью оплативших предзаказ, чтобы получить новый смартфон вместе с беспроводными наушниками Galaxy Buds ранее официального старта продаж. Интернет-магазин Билайн начал осуществлять доставку оплаченных заказов первым покупателям в Москве уже с 1 марта.

Более подробная информация доступна на сайте www.beeline.ru.

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Кредит без переплат означает, что удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки на оборудование, предоставляемой продавцом и компенсирующей сумму процентов за пользование кредитом при условии исполнения заемщиком кредитного договора. Если банк-партнер отказывает клиенту в предоставлении кредита без переплат на условиях акции, то клиенту может быть предложена возможность оформить покупку в кредит под процент, установленный кредитной организацией на условиях, не являющихся акционными. Среди банков-партнеров Тинькофф, ОТП Банк, Ренессанс кредит, ХКФ Банк, ПочтаБанк.