Волгоградская областная библиотека для молодёжи в преддверии 210-летия Николая Васильевича Гоголя представит своим читателям мистическую постановку под названием «О’кей, Гоголь!», которая пройдет в формате иммерсивного театра.

По сценарию герои постановки пришли в библиотеку за книгами, чтобы написать сочинение о жизни и творчестве Гоголя. Их встречает странный человек, представляющийся библиотекарем; он рассказывает, что знает способ пообщаться с писателем лично. Друзья соглашаются поучаствовать в спиритическом сеансе, даже не представляя, чем это может закончиться.

Постановка подготовлена коллективом библиотечного познавательно-досугового проекта «БиблиоПерфоманс». Авторы постановки решили пофантазировать на тему «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Вия» и других мистических повестей Гоголя. Антуражный реквизит, актёры в костюмах и таинственная музыка позволят создать мистическую атмосферу. Постановка будет показана 29 марта дважды – в 17:00 и в 18:00. Справки по телефона 8(8442) 94-45-44, 89876479580 (Александра Мостякова).

Постановка «О’кей, Гоголь!» приурочена к всероссийской акции «Культурный минимум», которая в этом году посвящена Году театра и будет проходить с 25 по 29 марта по всей России. Волгоградские театры и библиотеки предложат жителям региона бесплатно побывать на экскурсиях, лекциях и встречах, а также посмотреть спектакли. Подробнее об акции «Культурный минимум» в Волгоградской области можно узнать по ссылке.