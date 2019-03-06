«ВымпелКом» (бренд Билайн) предлагает участникам бонусной программы «Безумные дни» получить cashback до 100% за покупку аксессуаров.

В преддверии одного из самых весенних праздников Билайн запускает выгодное предложение на покупку беспроводных наушников, колонок, чехлов, портативных зарядок и других аксессуаров в магазинах и интернет-магазине. Получить cashback до 100% очень просто: пользователю необходимо стать участником бонусной программы «Безумные дни» и купить два и более аксессуаров в одном чеке на неделе максимального кэшбэка в период с 5 по 12 марта.

Бонусные рубли за покупки начисляются следующим образом:

· На аксессуар стоимостью до 1000 рублей – 25%

· На аксессуар стоимостью от 1000 до 2000 рублей – 50%

· На аксессуар стоимостью от 2000 рублей – 100%

Начисленный за каждый аксессуар cashback суммируется и будет зачислен на бонусный счет участника программы «Безумные дни». В период списания с 13.03.19 по 31.03.19 начисленные по акции бонусные рубли можно использовать для покупки смартфонов, планшетов, аксессуаров, модемов и других гаджетов.

Cashback в размере 25%, 50% и 100% начисляется как 5% по базовой механике бонусной программы «Безумные дни» и 20%, 45% и 95% по акции «Cashback до 100% за покупку аксессуаров» соответственно.

«Безумные дни» – бонусная программа с абсолютно прозрачной и удобной системой накопления и списания бонусов. 1 балл равен 1 бонусному рублю. Стать ее участниками могут абоненты любого мобильного оператора России. Потратить накопленные бонусы можно на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов, а также акционные предложения с повышенным уровнем скидки, в магазинах и в интернет-магазине Билайн.

Подробнее об акции на сайте.

Сроки действия акции: 05.03 – 12.03 – накопление бонусов, 13.03 — 31.03 – списание бонусов. Бонусные рубли, начисленные по базовой механике программы «Безумные дни» в размере 5% от стоимости аксессуара, будут доступны для списания на 15 день. Акция не суммируется с другими рекламными предложениями и действует на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и города Севастополь. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках её проведения и ограничениях на beeline.ru. Cashback (кэшбэк) не является денежными средствами и предоставляется в виде скидки на покупки с 13.03.2019 по 31.03.2019. Организатор акции.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН1027700166636.