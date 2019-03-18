В Волгограде уже началась подготовка автобусного парка к работе на дачных маршрутах в предстоящий весенне-летний сезон. Сотрудники МУП «ВПАТП №7» проверяют состояние подвижного состава, который уже в апреле начнет возить пассажиров до садоводческих товариществ, расположенных в шести районах областного центра. Также ведется обследование самих маршрутов и остановочных пунктов по пути следования.

В этом году на дачных направлениях будут задействованы порядка 20 автобусов. Специалисты предприятия проводят работы по диагностике ходовой части подвижного состава, плановую замену шин, выполняют необходимое текущее обслуживание.

Также работники «ВПАТП №7» осуществляют плановое обследование дорог, искусственных сооружений на всем протяжении маршрута непосредственно до конечных остановок рядом с территориями СНТ. На основании этих данных, в частности, организуются работы по обрезке сухих веток, благоустройству остановочных площадок, мест для отстоя транспорта и т.д.

Автобусы будут ходить по будням и выходным дням сразу по 13 сезонным маршрутам. Для пассажиров продолжат действовать общегражданские и льготные проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».