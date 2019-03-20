Волгоградцев приглашают принять участие в акции, посвященной Всемирному Дню здоровья полости рта. Научиться правильно чистить зубы, узнать, почему так важно посещать стоматолога, и получить рекомендации по выбору зубной пасты — все это (и не только) ждет посетителей ТРЦ «Акварель» 24 марта.

Всемирный день здоровья полости рта празднуется ежегодно 20 марта. Этот день напоминает о том, что здоровая улыбка, здоровые зубы и десны — это уверенность в себе, возможность нормально работать или учиться.

Акция будет проходить при поддержке Ассоциации в сотрудничестве с Международной федерацией стоматологов. В этот день волонтеры — студенты-стоматологи, ординаторы и молодые врачи — будут обучать прохожих правилам гигиены полости рта (чистке зубов), правильной диете, необходимости посещения стоматолога, здоровому образу жизни. Всех участников акции получат приятные подарки: брошюры, маленький пробник зубной пасты (саше), а дети — раскраски.