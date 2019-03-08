Пригородные поезда волгоградского региона 8 марта перейдут на расписание «выходного дня». Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», движение пригородных поездов, в рамках празднования Международного женского дня, будет организовано по расписанию «выходного дня». Пассажиров просят учитывать данную информацию и планировать свои поездки заранее.

Кроме того, по просьбам пассажиров на 7 марта 2019 года назначаются пригородные поезда №6671 Волгоград-1 – Ложки (отправление со ст. Волгоград-1 в 16:46) и №6672 Ложки – Волгоград-1 (отправление со ст. Ложки в 19:26).

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «ПАССАЖИРАМ», информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «Пригород» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород».