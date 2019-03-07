Юных жителей города приглашают на праздничный мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток к 8 марта, который организует компания АО «Волгоградтранспригород» 7 марта.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», в 15:00 на пригородном пассажирском вокзале станции Волгоград-1 юные волгоградцы смогут поучаствовать в творческом мастер-классе, на котором сотрудники пригородной компании научат их создавать праздничные поздравительные открытки.

Кроме того, для всех желающих с творческими эстрадно-цирковыми номерами выступят воспитанники Детской школы искусств «Гармония» г. Волжского.

Приглашаются все желающие.