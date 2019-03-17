Организаторы ярмарок уже ведут подготовку торговых мест к новому сезону. Территории благоустраивают, обновляют торговые места, а также заключают новые договора с индивидуальными предпринимателями и фермерами. Помимо 17 основных площадок, на территории Волгограда предусмотрены также места для работы тематических базаров.

На 17 торговых площадках смогут разместиться более 1600 торгующих, обязательным является приоритетное предоставление торговых мест для местных товаропроизводителей и дачников.

​В числе территорий, которые откроются в этом году – сельскохозяйственная ярмарка в Ворошиловском районе на улице Елецкой, 2г, где сейчас ведутся работы по обновлению площадки. В ближайшее время рабочие начнут укладывать тротуарную плитку. Ярмарка будет оборудована санузлами, местом сбора отходов, контрольными весами и т.д.

Так, на юге Волгограда для жителей организованы ярмарки на двух площадках: в Красноармейском районе – на ул. им. Плеханова напротив дома № 3а, в Кировском районе – на ул. им. Кирова, 100.

В Советском районе сезон откроют сразу шесть площадок: на придорожной полосе автодороги «Новый Рогачик – учхоз «Горная поляна», на пересечении ул. им. Голубятникова и ул. Волгоградской в поселке Горьковском, на пересечении ул. Казахской и ул. Новосибирской, две на проспекте Университетском, 64, и еще одна на проспекте Университетском, 85г.

В Ворошиловском районе ярмарки заработают на ул. Ардатовской, 29, и ул. Елецкой, 2г, в Дзержинском районе – на ул. Шекснинской. Еще четыре расположены в Краснооктябрьском районе – на пересечении ул. им. маршала Еременко и ул. им. Пельше, северо-западнее пересечения проспекта Металлургов и ул. Башкирской, на проспекте Ленина, 69б и на ул. им. Вершинина, 1. Жители Тракторозаводского района смогут сделать выгодные покупки на двух ярмарках, расположенных на улице 95-й Гвардейской,12а и на ул. Ополченской, 11а.

Предусмотрены и места для проведения тематических базаров во всех районах Волгограда, в том числе на территории Центрального и Ворошиловского рынков. Это традиционные и популярные у горожан ярмарки по продаже меда, товаров для дачников, школьных принадлежностей и т. д.