Весенний поэтический фестиваль «Вслух-фест» пройдет 16 марта в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню поэзии и каждый год объединяет поэтов, музыкантов, актеров, лекторов, филологов, школьников, студентов, профессоров и всех неравнодушных к миру поэзии.

В программе фестиваля 2019 года – лекция о современной поэзии от Валерии Копаневой, представляющей проект «Интеллектуальные среды», презентация волгоградского отделения Совета молодых литераторов СПР, показ короткометражного кино о литературном проекте «Вслух» и, конечно же, выступления волгоградских поэтов и музыкантов, для которых «Вслух-фест» – прекрасный повод, чтобы встретить старых друзей и найти новых, рассказать о себе, поделиться своим творчеством.

Приглашаются все, кто интересуется современной волгоградской поэзией. Вход свободный. «Вслух-фест» начнётся 16 марта в 15:00 по адресу: ул. Череповецкая, 1. По всем вопросам обращаться по телефону 8(8442)94-45-44 (Алёна Халыпенко).