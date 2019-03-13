В минувшее воскресенье возле интерактивного музея «Россия — моя история» прошли праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы. Для тех, кто не захотел сидеть в этот день дома, была подготовлена обширная развлекательная программа, рассчитанная на разные возрастные категории.

На площадке возле музея были обустроены сразу несколько интерактивных площадок. Гостям предлагали принять участие в различных эстафетах, расписать полутораметровых матрешек, поиграть со скоморохами и отведать вкусных блинов.

Также на площадке расположились различные фотозоны, где любой желающий мог сделать фото на память. А чтобы гости не скучали, со сцены их развлекали ведущие и творческие коллективы города. Закончился праздник сжиганием 13-метровой куклы Масленицы.