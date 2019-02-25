По итогам природоохранной акции «Покорми птиц» природный парк «Усть-Медведицкий» организует фотовыставку «Столовая для птиц». Ее посетители увидят не только фотографии птиц, прилетевших к кормушкам, но и смогут прочесть истории и рассказы очевидцев о необычных встречах с пернатыми.

Фотовыставка «Столовая для птиц» станет финальной частью акции, сейчас подготовкой занимаются сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий». Условия участия доступны многим: необходимо предоставить авторское фото кормушки в том месте, где она висит и постоянно пополняется. Важно успеть запечатлеть сам процесс подкормки птиц. Самым наблюдательным предлагается направить оригинальную историю о посетителях «птичьих столовых». Самые интересные рассказы и фото будут размещены и на выставке, и в местных СМИ.

Сотрудники природного парка уже начали получать первые рассказы очевидцев о встреченных на территории парка синичках, зелёных дятлах и свиристелях. Пока возглавляет список история о встрече с зарянкой. Интересно, что необычная для зимы и этих мест птица была замечена многими. Но далеко не все знают, что это зарянка — предвестник долгожданной весны. «Некрупная, чуть побольше воробья, в зеленовато-коричневатом оперении с крупным рыжим пятном на груди и щеках, она деловито шмыгала по снегу, подбирая какие-то крошки, сбитые с веток вездесущими синицами. Это оказалась зарянка, она же малиновка и пеночка. Зарянки — первые перелётные птицы, возвращающиеся на север из южных стран. На календаре середина февраля, а предвестник тепла — вот он, перепархивает с земли на ветку. Значит, весна уже близко», — делится своим прогнозом один из участников акции.

Победители – авторы лучших фотографий и рассказов о зимующих в парке птицах — по итогам районной акции будут отмечены грамотами. За подробностями участия в выставке «Столовая для птиц» можно обратиться в дирекцию парка по электронной почте [email protected] или по телефону (84464)-4-40-10.