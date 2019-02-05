Теперь плата за услугу «Обращение с ТКО» будет вынесена в отдельную строчку со своим QR-кодом для оплаты или в отдельную квитанцию. При этом ранее взимаемая плата за обращение с ТКО будет исключена из состава жилищных услуг, что позволит исключить двойную оплату населением одних и тех же услуг.

С 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество) и поэтому на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам (осуществляется индексация, услуга регулируется специальными правилами формирования стоимости и пр.).

Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами (малоимущим). Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Отметим, что стоимость услуги «Обращение с ТКО», указанная в квитанции за январь, пропорционально уменьшена в соответствии с установленным законодательством порядке перерасчета. Снижение стоимости составило до 100% в зависимости от района или населенного пункта проживания и соответствующих сроков начала ритмичной работы по вывозу ТКО в этом районе.

При длительном (более 5 дней подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы. К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя (временная регистрация, копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении в стационаре, проездные билеты, счета за проживание в гостинице и другие). Предоставить документы можно любым удобным способом: через участки по работе с населением или в личном кабинете АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Волгограде или местные отделения МФЦ в области. Жители Волжского могут обращаться в специально открытые абонентские отделы по адресам: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, и пр. Ленина, 19, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, единый номер телефона этих участков: 8 (8443) 55-60-70.

Обращаем внимание, вся необходимая информация о новой коммунальной услуге, возможностях перерасчета, адресах участках указана на оборотной стороне квитанции.

Напомним, физическим лицам НЕ НУЖНО индивидуально заключать договор с региональным оператором по обращению с отходами, в отличие от юридических лиц. Для населения действует офертный (открытый) договор, опубликованный в официальном печатном органе Волгоградской области (выпуск №151 от 28.12.2018 года газета «Волгоградская правда. Документы»). С текстом оферты можно также ознакомиться на сайте регионального оператора uo34.ru.

С 1 января 2019 года в каждом субъекте РФ приступили к работе региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В Волгоградской области по итогам конкурса таким оператором выбрано ООО «Управление отходами — Волгоград». Региональный оператор отвечает за организацию всех этапов оказания услуги: сбор, транспортировка, обработка и утилизация.

Единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru