В апреле текущего года в городе состоится 31-й легкоатлетический забег, который объединит более тысячи профессионалов и любителей бега. Участники забега смогут выбрать дистанции различной сложности и протяженности, также всех ждет целый комплекс развлекательных, спортивных и экскурсионных мероприятий.

В этом году спортсменам будут предложены четыре дистанции протяженностью 42, 21, 10 и 5 километров. Также будет организован традиционный детский забег «Мой первый километр» для участников младше 12 лет. Трасса марафона пройдет по новой благоустроенной территории города — рокадной дороге и набережной. Старт и финиш состоятся возле интерактивного парка «Россия — моя история», развороты — возле стадиона «Волгоград Арена» и жилого комплекса «Волжские паруса».

Старт мероприятиям будет дан 27 апреля. На площадке в пойме реки Царицы откроется спортивная выставка, точки регистрации и выдачи стартовых пакетов. Спортсменов будут угощать «солдатской кашей», а для гостей из других городов организуют экскурсионную программу. С 15:00 до 16:00 состоится детский забег на один километр. Соревнования по основным дистанциям пройдут 28 апреля с 9:00 до 15:00 часов. Для зрителей и болельщиков будет организована концертная программа.

Принять участие в «Волгоградском марафоне» может каждый любитель бега, заявки принимаются до 8 апреля 2019 года. Все подробности по ссылке.