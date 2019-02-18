Выставка картин Александры Мальцевой «Ключи» откроется для всех желающих в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Работы молодого концептуального художника включают в себя живопись и графику. На выставке предстанут персонажи компьютерных игр, известные личности, а также пейзажи и аллегорические сюжеты, заключенные в масло и гуашь.

Увидеть работы Александры Мальцевой можно будет в арт-пространстве Волгоградской областной библиотеки для молодёжи можно будет в течение месяца в часы работы библиотеки.

Библиотека находится по адресу: ул. Череповецкая, 1. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Станислав Бергер). Открытие выставки состоится 22 февраля в 17:30.