Впервые за время работы в Волгограде музея тепла «Концессий теплоснабжения» его гостями стали учащиеся младших классов. Чтобы третьеклассникам было не только легко, но и интересно познавать особенности работы теплового хозяйства, для них организовали специальную экскурсию в формате сказки.

— По щучьему велению, по моему хотению, поезжай печка к царю, — именно такими словами Олег Семенович Капустин, директор музея тепла ООО «Концессии теплоснабжения», начал экскурсию для учащихся 3 класса лицея № 6 Ворошиловского района. Печь – одно из самых древних отопительных устройств, которое использовалось на Руси для обогрева жилых помещений, а также для приготовления пищи.

Мальчишки и девчонки с нескрываемым любопытством слушали рассказ об истории развития тепловой инфраструктуры Волгограда. Особенно понравилась школьникам та часть экскурсии, в ходе которой они могли своими руками потрогать любой представленный в музее предмет, в том числе фрагменты новых современных труб, которые «Концессии теплоснабжения» монтируют взамен изношенных коммуникаций в рамках реализации инвестиционной программы.

Сегодня в музее тепла представлено свыше 50 различных экспонатов, рассказывающих об основных вехах в развитии системы теплоснабжения города. Здесь есть и фрагмент корнваллийского парового котла, изготовленного в 1869 году в Англии, и передвижная химическая лаборатория, которая эксплуатировалась в 50-х годах прошлого столетия. А в прошлом году музей пополнила портретная галерея ветеранов Великой Отечественной войны, много лет проработавших в тепловых сетях Волгограда.

Делясь впечатлениями, ребята говорили, что экскурсия оказалась для них не только интересной, но и познавательной.

Напомним, вход в музей тепла бесплатный! Посетить музей могут не только дети, но и взрослые в понедельник и четверг с 10.00 до 13.00. Адрес: ул. Советская, 26а. Предварительная запись обязательна. Тел. для записи: 8-904-407-68-77.