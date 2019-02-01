Волгоградский регион пополнился ещё на 90 единиц школьных автобусов, это самый крупный федеральный транш за последние три года. Транспорт с документами был передан в 37 муниципальных районов области. Стоит отметить, что за последние три года в Волгоградскую область поставили 245 новых школьных автобусов.

Система ГЛОНАСС, GPS, тахограф, система оповещения, ограничитель скорости и другие электронные устройства — каждый автобус оборудован в соответствии с техническим регламентом. Из выделенных в этом году транспортных единиц 46 смогут перевезти к месту назначения до 24 человек, вместимость остальных 44 машин — менее 20 пассажиров.