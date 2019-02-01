Волгоградский регион пополнился ещё на 90 единиц школьных автобусов, это самый крупный федеральный транш за последние три года. Транспорт с документами был передан в 37 муниципальных районов области. Стоит отметить, что за последние три года в Волгоградскую область поставили 245 новых школьных автобусов.

Система ГЛОНАСС, GPS, тахограф, система оповещения, ограничитель скорости и другие электронные устройства — каждый автобус оборудован в соответствии с техническим регламентом. Из выделенных в этом году транспортных единиц 46 смогут перевезти к месту назначения до 24 человек, вместимость остальных 44 машин — менее 20 пассажиров.

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февраль, 2019

03фев18:00РекомендуемКонцерт "Слова на ветер"18:00 Jam Studio ProРубрика:Живая Музыка

25фев19:00РекомендуемСпектакль "Мастер и Маргарита"19:00 Волгоградский музыкальный театр @ ул. имени Маршала В.И. Чуйкова,4, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400052Рубрика:Досуг

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