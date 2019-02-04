В феврале 2018 года, ровно год назад, волгоградские «Концессии» запустили акцию «Закрой люк – спаси ребенка». За это время сотрудники компаний приняли более двух тысяч обращений об открытых смотровых колодцах подземных коммуникаций.

Заявки об открытых колодцах принимались и принимаются круглосуточно вне зависимости от принадлежности люка. Затем информация об отсутствующей или поврежденной крышке передается в цех и по заявке выезжает бригада. Она же определяет принадлежность люка. Если там проходит водопровод или сети канализации, то люк закрывается в течение одного дня. Если же под землей идут коммуникации, не принадлежащие «Концессиям», то опасная дыра в земле закрывается подручными средствами, а информация об открытом колодце передается собственнику с настоятельной просьбой приобрести крышку и закрыть люк. Всего за год волгоградцы сообщили о 2080 открытых люках.

Самой настоящей проблемой для компаний стало воровство люков. За год злоумышленники украли 1650 люков с колодцев, где проходят трассы водоснабжения и канализации. Еще 605 люков лишились колодцы тепловых камер и теплотрасс. Чтобы устранить последствия воровства и закрыть колодцы, компании потратили без малого четыре миллиона рублей. А по ценам лома — за такое количество украденных люков можно выручить не более 600 тысяч рублей.

При этом злоумышленников, под покровом ночи снимающих крышки колодцев, совершенно не заботит то, что в открытый люк могут провалиться их же дети или сам злоумышленник. К слову, в сводках полиции достаточно часто встречается информация о задержании похитителей люков. Иногда их задерживают даже с поличным — непосредственно на месте преступления. В этом во многом помогают неравнодушные волгоградцы, ставшие очевидцами похищений металлических крышек.

Чтобы снизить количество краж, в компании закупили пробные партии антивандальных люков. Например, чугунный люк с замком, демонтировать который можно лишь разрушив верхнюю часть колодца. Для колодцев на зеленых зонах, где нет больших нагрузок, закупались пластиковые люки. Но лучше всего зарекомендовали себя люки, сделанные из железа и бетона – такие конструкции надежно закрывают колодцы коммуникаций, но самое главное их достоинство – они совершенно не интересны для злоумышленников, поскольку металла там очень мало. Основной материал, из которого сделан люк – тяжелый бетон, и в перспективе компания рассматривает такие люки как достаточно удачную альтернативу привычным металлическим.

Акция «Закрой люк – спаси ребенка» не закончена. Наоборот, она набирает все большую и большую популярность за счет своей доступности и открытости. Ведь стать ее участником очень просто – достаточно лишь позвонить в контакт-центр компании по телефону 99-67-96 и оставить заявку оператору, либо сделать пост в любой из социальных сетей. Закроем люки вместе!