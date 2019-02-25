В Волгограде подвели итоги голосования последовательности благоустройства общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Участниками голосования стали 55701 граждан.

По инициативе горожан в этом году в общий список добавлены еще четыре объекта: парк Аттракционов в Тракторозаводском районе, парк в микрорайоне «Долина» и территория по ул. Казахской в Советском районе, а также дополнительное озеленение Центральной набережной. Именно за эти общественные пространства волгоградцы и отдавали свои голоса 20 и 21 февраля. Учитывая результаты голосования, проведенного в 2018 году, последовательность обновления территорий до 2022 года сформирована следующим образом:

1. Правый склон поймы реки Царицы.

2. Вторая очередь парка «Юбилейный» в Красноармейском районе.

3. Сквер около парохода «Гаситель» в Ворошиловском районе, 2 этап.

4. Благоустройство территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7» по ул. Казахской в Советском районе.

5. Озеленение Центральной набережной.

6. Ул. им. Островского в Центральном районе.

7. Ул. им. Волгодонская в Центральном районе.

8. Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе.

9. Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе.

10. Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе.

11. Общественная территория в границах ул. им. К. Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе.

12. Сквер Сурский в Центральном районе.

13. Прилегающая территория к ЗАГСу по пр. Университетский, д. 64 в Советском районе.

14. Парк «70-летия Победы» по пр-кту им. В.И. Ленина (от Возрождения до ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе.

15. Пешеходная зона ул. им. Ф.Э. Дзержинского (от пр. им. В.И. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе.

16. Сквер по ул. им. Кирова в МКР 503 в Кировском районе.

17. Парковая зона пос. Металлург («Старый парк») в Краснооктябрьском районе.

18. Спортивная площадка напротив д. 73, 75 по ул. Привокзальная в Тракторозаводском районе.

19. Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе.

20. Ул. Мира в Центральном районе.