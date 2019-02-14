Жители и гости города смогут увидеть фотографии, рассказывающие о жизни Варшавы до, во время и после Второй мировой войны. Фото- и видеодокументы будут представлены на выставке «Как феникс из пепла. Уничтожение и восстановление Варшавы 1939–1955», которая заработает 18 февраля в 18:00 в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького в рамках Дней Польской культуры. В открытии выставки примет участие директор Польского культурного центра в Москве Дариуш Клеховский.

Экспозиция выставки расскажет о самом трагическом моменте в истории польской столицы, когда во время Второй мировой войны она была практически полностью стёрта с лица земли. Вниманию посетителей также будут представлены документальные фильмы.

Выставка фотографий «Как феникс из пепла. Уничтожение и восстановление Варшавы 1939–1955» будет экспонироваться с 18 февраля в выставочном зале 4 этажа Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького. Вход свободный (12+). Справки по телефону 8(8442) 33-20-21.

Помимо выставки в рамках Дней Польской культуры пройдут и другие мероприятия.

19 февраля в «Царицынской опере» состоится концерт молодого, но уже широко известного польского пианиста, лауреата международных конкурсов в Сан-Себастьян, Праге и Варшаве Томаша Риттера. В Волгограде музыкант сыграет специальную программу произведений Фредерика Шопена. Начало концерта в 18.30, билеты уже в продаже на сайте театра.

20 февраля в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького состоится лекция известного специалиста по истории Варшавы Ежи Маевского – речь пойдёт об уникальном проекте по воссозданию польской столицы. Впервые в истории человечества были восстановлены не только исторические памятники, но и целые фрагменты города. Проведённые работы были оценены в 1980 году, когда Старый город вошел в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

В завершении программы мероприятий 21 февраля в ресторанном комплексе «Миля» состоится вечер польской кухни. Гастрономические чудеса представит шеф-повар ведущих краковских ресторанов Кшиштоф Салава – победитель кулинарных конкурсов, специалист по французской, итальянской и польской кухням. Отметим, что в этом году Краков объявлен гастрономической столицей Европы. Также в программе вечера презентация от Польской туристической организации в Москве, которая расскажет о главных достопримечательностях Польши.