На этой неделе жители города могут выбрать те парки и улицы, которые будут благоустроены в текущем году. По инициативе жителей перечень дополнился новыми проектами в Советском, Тракторозаводском и Центральном районах — определить очередность их обновления жители смогут 20 и 21 февраля.

Всего по итогам приема предложений волгоградцев был сформирован список из 20 общественных территорий. Ряд объектов — парк «Юбилейный» в Красноармейском районе, сквер Пушкина, пешеходные зоны проспекта Ленина и ул. Комсомольской в Центральном районе, сквер около парохода «Гаситель» и парк «Сказка» в Ворошиловском районе, определенные жителями в ходе голосования как первоочередные, — уже получили новый облик в прошлом году. Оставшиеся территории будут благоустроены в порядке очередности согласно полученным голосам. В этом году список по запросам горожан дополнили еще четыре пространства: парк Аттракционов в Тракторозаводском районе, парк в микрорайоне «Долина», территория по ул. Казахской в Советском районе, а также дополнительное озеленение набережной. Очередность обновления этих территорий также будет зависеть от волеизъявления жителей.

Подробнее ознакомиться с проектами и отдать свой голос за наиболее понравившиеся варианты можно в ходе рейтингового голосования, которое пройдет с 09:00 до 17:00 20 и 21 февраля в каждом районе города.

Счетные участки располагаются по следующим адресам:

Тракторозаводский район — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр кино, культуры и досуга «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда», ул. им. Дзержинского, 12.

Краснооктябрьский район — муниципальное учреждение культуры «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда», ул. им. Пельше, 3, зал заседаний.

Центральный район — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Родина», ул. Невская, 13.

Дзержинский район — здание администрации Дзержинского района Волгограда, ул. Историческая, 122, актовый зал.

Ворошиловский район — Дом культуры Ворошиловского района Волгограда, ул. КИМ, 5.

Советский район — здание администрации Советского района Волгограда, пр-кт Университетский, 45, фойе, первый этаж.

Кировский район — муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Авангард», ул. 64-й Армии, 26.

Красноармейский район — муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежной подготовки», ул. 50 лет Октября, 17.