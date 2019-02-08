В Волгограде в рамках празднования Широкой Масленицы 10 марта пройдет конкурс масленичных кукол, который отметит в этом году свой 5-летний юбилей. Городской праздник состоится на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история». Участником конкурса может стать каждый желающий – как лично, так и большим творческим коллективом – школой, вузом, учреждением, территориальным общественным самоуправлением.

Среди основных критериев — размер куклы. Рост модели должен быть не менее полутора метров. Также необходимо учитывать ее «выносливость» — материал, из которого будет сделана кукла, должен быть прочным, ведь «конкурс красоты» проходит на свежем воздухе. Необходимо предусмотреть и возможность установить куклу на открытой площадке. Для подведения итогов конкурса будет создана специальная комиссия, состоящая из профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, специалистов народного творчества. Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать по ссылке.

Для гостей большого городского праздника подготовлена масса сюрпризов. Каждый найдет себе развлечение по душе: различные мастер-классы, катания на печи и в упряжке коней, традиционные казачьи забавы и даже метлобол. Конечно же, волгоградцы и гости города смогут полакомиться блинами и согреться горячим чаем. Весь праздник будет сопровождаться выступлением творческих коллективов, среди которых «Бузина», «Благовест», «ЦарицынЪ», «Дэнс балалайка». Завершится праздник выступлением ансамбля «Балаган лимитед». Главным символом «Широкой масленицы-2019» станет специально изготовленное чучело масленицы высотой в 11 метров.