В городе стартует очередной этап инвестиционного проекта по реконструкции Царицынской водокачки. На данный момент началась подготовка документации по комплексному развитию прилегающей к объекту территории. В рамках проекта обновление получит не только здание, в котором разместится Дворец торжеств и выставочный центр, но и данный участок набережной в целом. Тут планируется обустроить парковые зоны, удобные подъездные пути и парковочные места. Границы благоустраиваемого участка определятся по итогам объявленных администрацией Волгограда общественных обсуждений.

С 25 февраля в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: ул. Порт-Саида, 7а начнет работать экспозиция с проектными материалами. Ознакомиться с ними и оставить свои замечания и предложения волгоградцы смогут до 11 марта в рабочие дни с 10:00 до 12:00.

Ознакомиться с проектной документаций можно и сейчас на официальном портале администрации Волгоград в соответствующем разделе по ссылке.

Вместе с этим с 25 февраля по 11 марта для волгоградцев будет работать экспозиция проектных материалов, разработчик которых проведет для горожан презентацию и ответит на все интересующие их вопросы. Оставить замечания и пожелания все желающие могут в специальном журнале. При себе посетители должны иметь паспорт, подтверждающий личность и регистрацию на территории муниципалитета. Если предложения направляются по электронной почте в адрес департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда – а такие обращения принимаются до 11 марта, – то заявителю также нужно указать свои паспортные данные.