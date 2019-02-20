Узнать интересные факты о жизни мамонтов, увидеть археологические находки и даже настоящие кости мамонтов, а также других древних животных можно будет уже в ближайшее воскресенье. Так, для любителей древностей в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится интерактивная программа «О мамонтах и не только…».

Во время мероприятия гости смогут побывать в роли реставраторов и поучаствовать в археологических раскопках. Программа состоится 24 февраля, начало в 11:00. Возраст: 7-12 лет. Стоимость: 150 руб. Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49

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февраль, 2019

23фев21:00РекомендуемStand up Вани Усовича21:00 Dрузья barРубрика:Досуг

24фев10:00РекомендуемВыставка моделей железнодорожной техники10:00 Приволжская детская железная дорогаРубрика:Общество

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