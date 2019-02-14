В Волгограде на детской железной дороге состоится выставка моделей железнодорожной техники, которая будет проходить 23 и 24 февраля. Организаторами мероприятия являются сотрудники Приволжской магистрали при поддержке клуба железнодорожного моделирования г. Волгограда.

На выставке будут представлены модели тепловозов и электровозов, электропоезда «Сапсан», пассажирских вагонов различной модификации, копии «городских электричек», а также образцы специализированной техники. Центром экспозиции станет действующий макет железнодорожной станции. В его создании принимали участие моделисты из Москвы, Волгограда и Ростова-на-Дону.

Выставка будет открыта 23 и 24 февраля 2019 года с 10:00 до 16:00 на Приволжской детской железной дороге по адресу ул. Калинина, 14 (пойма р. Царица). Вход свободный.

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Для участия в выставке приглашаются все любители железнодорожного моделирования, проживающие в Волгограде и в Волгоградской области. Уточнить информацию, а также заполнить заявку можно по телефонам: 8-961-080-67-07 или 8 (8442) 90-42-33 (с 8:00 до 17:00, в рабочие дни).