Сотрудники Волгоградского регионального ботанического сада приглашают жителей и гостей региона избавиться от зимней депрессии, посетив оранжерею ботанического сада, где сейчас цветет жасмин.

Из множества известных ученым видов жасмина любители комнатных растений ценят жасмин многоцветковый. Именно он наиболее часто выращивается в домашних условиях (хотя может стать и украшением приусадебного участка) и обладает особенно ярким ароматом. Запах цветов чувствуется даже на значительном расстоянии и в эти дни заполняет всю оранжерею ботсада, создавая позитивное настроение сотрудникам учреждения и экскурсантам. Не случайно масло этого растения считается антидепрессантом, а его цветки используются в качестве вкусной и полезной добавки к чаю.

Но чтобы эта лиана порадовала владельцев своим буйным цветением, говорят специалисты сада, нужно приложить немало усилий. В уходе за жасмином есть свои секреты, которыми сотрудники с удовольствием поделятся с посетителями оранжереи. Записаться на экскурсию можно по телефонам в Волжском: 8 (8443) 41-60-11, 41-60-12.