В Красноармейском районе Волгограда пройдет презентация «Книги нашей памяти. Красноармейский район Волгограда», которая состоится в филиале библиотеке №18 ВМУК «ЦСГБ» (ул. 50 лет Октября, 17). Представленные в книге списки погибших во время Великой Отечественной войны жителей – результат исследований автора, краеведа Александра Смирнова. Презентация пройдет 6 февраля в рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы под Сталинградом. Начало в 12.00. Вход свободный.

​На протяжении многих лет Александр Александрович занимается восстановлением исторической правды о судьбах жителей Красноармейского района Волгограда — воинов, погибших или умерших в госпиталях на территории Красноармейска во время Великой Отечественной войны, а также земляков, погибших на фронте.

Отдельное внимание краевед уделил участи мирных жителей южной окраины Сталинграда, ставших жертвами фашистских бомбардировок. Публикуемые сведения в книге не окончательные. Не все еще документы доступны исследователям. Однако, по мнению автора, сделан значительный шаг в поисках правды о судьбах многих павших солдат в войне, окончившейся более 70 лет назад.

6 февраля, на встрече с читателями библиотеки, Александр Александрович представит книгу, расскажет об особенностях и трудностях своей исследовательской работы, о планах на будущее и ответит на вопросы участников встречи.