В этом году исполняется 100 лет с момента образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) Царицына-Сталинграда-Волгограда. В честь этого события подготовлена обширная программа мероприятий, в которую вошли выставки рисунков и фотографий, викторины, спортивные праздники, круглые столы и концерты.

​Основные торжества пройдут 5 марта. Утро начнется с возложения венков и цветов к памятнику комсомольцам-защитникам Сталинграда, расположенному на пересечении улицы Комсомольской и проспекта им. В.И. Ленина. Планируется, что ветераны комсомола вместе с современными школьниками накануне заступят на вахту Поста №1 у Вечного огня на Аллее Героев.

Вечером 5 марта в Волгоградском музыкальном театре состоится праздничный концерт, посвященный 100-летию комсомола Царицына-Сталинграда-Волгограда. Его зрителями станут комсомольцы нескольких поколений и молодежь: кадеты, юнармейцы, школьники и студенты Волгограда. Гостей будет встречать детский духовой оркестр.

В летописи комсомола много ярких страниц. Это трудовые достижения первых пятилеток, восстановление разрушенного войной народного хозяйства, освоение целинных земель, ударные комсомольские стройки. Хроника этих событий будет демонстрироваться на большом экране, установленном на сцене. Перед гостями выступят коллективы МУК «Волгоградконцерт», муниципальных музыкальных школ и школ искусств, детско-юношеских районных центров, спортивных школ Волгограда.

Мероприятия, посвященные 100-летию комсомола Царицына-Сталинграда-Волгограда, начнутся уже в феврале. Их запланировано более 50. Полную программу можно просмотреть по ссылке.